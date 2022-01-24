Минздрав разрешил клинические испытания детской вакцины от COVID-19

Препарат предназначен для детей от 12 лет

Центр имени Гамалеи получил разрешение на проведение клинических испытаний вакцины от коронавирусной инфекции, предназначенной для детей. Это следует из данных реестра, который ведет Министерство здравоохранения России, сообщает ТАСС.

Вакцина для детей старше 12 лет "Гам-КОВИД-Вак-М" ("Спутник М") была зарегистрирована в ноябре 2021 года. Директор Центра имени Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, что препарат поступит в гражданский оборот на неделе с 17 января.

Ранее главный педиатр департамента здравоохранения Москвы, главный врач детской городской клинической больницы имени Башляевой Исмаил Османов рассказал, что свыше половины участников исследования безопасности и эффективности вакцины против коронавирусной инфекции для подростков уже получили первый компонент. Лишь в единичных случаях наблюдались незначительные реакции на препарат.

При этом профессор вирусологии, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн допустил, что вакцинация подростков от коронавируса может стать плановой.

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