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Минздрав разрешил клинические испытания детской вакцины от COVID-19

14:41
  • понедельник
  • 24 января 2022

Препарат предназначен для детей от 12 лет

Центр имени Гамалеи получил разрешение на проведение клинических испытаний вакцины от коронавирусной инфекции, предназначенной для детей. Это следует из данных реестра, который ведет Министерство здравоохранения России, сообщает ТАСС.
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Вакцина для детей старше 12 лет "Гам-КОВИД-Вак-М" ("Спутник М") была зарегистрирована в ноябре 2021 года. Директор Центра имени Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, что препарат поступит в гражданский оборот на неделе с 17 января.

Ранее главный педиатр департамента здравоохранения Москвы, главный врач детской городской клинической больницы имени Башляевой Исмаил Османов рассказал, что свыше половины участников исследования безопасности и эффективности вакцины против коронавирусной инфекции для подростков уже получили первый компонент. Лишь в единичных случаях наблюдались незначительные реакции на препарат.

При этом профессор вирусологии, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн допустил, что вакцинация подростков от коронавируса может стать плановой.

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