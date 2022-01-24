В России вакцинировались от коронавируса 70% взрослых

Россия поддерживает стратегию ВОЗ

В России охват взрослого населения вакцинацией от коронавирусной инфекции достиг 70%. Об этом в понедельник, 24 января, рассказал министр здравоохранения Михаил Мурашко.

Выступая на заседании исполнительного комитета Всемирной организации здравоохранения, глава Минздрава подчеркнул, что Россия поддерживает задачи, оговоренные в стратегии обеспечения глобальной вакцинации к COVID-19 к середине 2022 года — достижение охвата вакцинации от новой коронавирусной инфекции 70% населения.

По словам Мурашко, в нашей стране охват взрослого населения вакцинацией уже достиг указанных цифр, сообщает ТАСС.

Между тем Центр имени Гамалеи получил разрешение на проведение клинических испытаний вакцины от коронавирусной инфекции, предназначенной для детей.

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