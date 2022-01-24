Суд разрешил Ассанжу оспорить решение об экстрадиции в США

В Штатах основателю WikiLeaks грозят 175 лет тюрьмы

Основателю WikiLeaks Джулиану Ассанжу Высоким судом Лондона было дано разрешение обжаловать решение об экстрадиции в Соединенные Штаты, говорится в посте WikiLeaks в Twitter.

"Джулиан Ассанж выиграл по своему ходатайству об апелляции в Высоком суде", - сказано в сообщении.

10 декабря запрет на экстрадицию Ассанжа в США был отменен апелляционным судом Англии и Уэльса. Дело было решено вернуть в суд первой инстанции. Сторонники Ассанжа считают его экстрадицию "вопросом жизни и смерти".

Сайт WikiLeaks был создан для публикации секретных и закрытых материалов. В 2012 году Ассанж попросил убежища в посольстве Эквадора в Лондоне. В США ему грозит 175 лет тюрьмы за размещение секретных документов Госдепа.

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