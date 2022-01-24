ЕС выделит Киеву 1,2 миллиарда евро помощи

В Брюсселе хотят это осуществить как можно скорее

Евросоюз готовит новой пакет макрофинансовой помощи Украине, а также намерен выделить ей 1,2 миллиарда евро.

Об этом сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Она ожидает, что Совет и Европарламент утвердят его как можно скорее, передает ТАСС.

"Этот пакет поможет Украине сейчас удовлетворить финансовые потребности из-за конфликта", - заметила глава ЕК.

При положительном решении европейских властей, размер первого транша составит 600 миллионов евро. Дата перевода денег пока неизвестна.

Около двух месяцев назад в американской прессе появились бездоказательные обвинения в адрес России о подготовке военной операции против Украины. В Кремле не раз заявляли, что никаких планов по вторжению на Украину нет, а любые передвижения войск по территории свой страны, что так тревожит США и НАТО – внутреннее дело государства.

На фоне возможной эскалации США, Великобритания, Австралия и Германия начали эвакуацию своих дипломатов из Украины.

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