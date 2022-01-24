Кремль оценил угрозу провокаций со стороны Украины в Донбассе

Киев явно готовится к наступательным боевым действиям

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил в понедельник, что угроза провокаций со стороны Украины в Донбассе сейчас выше, чем ранее.

"Мы в данном случае хотели бы, чтобы в своих многочисленных заявлениях страны НАТО все-таки каждый раз призывали Киев даже не помышлять о возможности силового урегулирования на Украине", - заметил кремлевский спикер (цитата по ТАСС).

По словам Пескова, концентрация Киевом военных и техники на линии соприкосновения говорит о подготовке к наступательным действиям.

Вместе с тем пресс-секретарь подчеркнул, что Россия не может игнорировать действия НАТО вблизи границ России.

Публикации о том, что Москва якобы может сократить поставки газа в Евросоюз в случае санкций, Песков назвал "блестящим примером фейковой истерии".

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