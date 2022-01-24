Кремль опроверг обсуждение нового локдауна

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В России не идет обсуждение каких-либо локдаунов. Об этом в понедельник, 24 января, рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Представитель Кремля подчеркнул, что власти ориентируются на данные по количеству госпитализаций — это очень важные данные, которые говорят о нагрузке на систему здравоохранения.

Цифры по заболеваемости коронавирусом растут, но это не приводит к пропорциональному росту количества госпитализаций, указал Песков. По его словам, это свидетельствует о том, что омикрон-штамм переносится в форме, которая не приводит к повышенному количеству госпитализаций.

Все остальные предположения, по мнению Пескова, это от лукавого, сообщает РИА Новости.

Ранее Дмитрий Песков рассказал, что глава государства Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин "очень подробно поговорили по коронавирусу", однако "о каких-то локдаунах" в ходе встречи речь не шла.

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