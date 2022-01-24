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Песков: Путин принимает меры по обеспечению безопасности россиян

15:01
  • понедельник
  • 24 января 2022

Россия сейчас живет в агрессивном окружении

Владимир Путин принимает все меры для того, чтобы обеспечить безопасность России и россиян. К сожалению, страна сейчас живет в агрессивном окружении, отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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"Глава нашего государства как главнокомандующий и как тот человек, который определяет внешнюю политику нашей страны, принимает необходимые меры для того, чтобы наша с вами безопасность была обеспечена, и для того, чтобы наши интересы были обеспечены", - сказал Песков.

Представитель Кремля подчеркнул, что именно Россия стала инициатором переговоров по гарантиям безопасности. Москва на этой неделе ожидает письменных ответов на свои предложения, направленные на то, чтобы избегать в будущем напряженных ситуаций, подобных нынешней, передает ТАСС.

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