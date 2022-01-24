В Кремле не исключили новых контактов Путина и Байдена

Переговоры возможны при необходимости
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил в ходе брифинга с журналистами в понедельник, что при необходимости могут состояться новые контакты Владимира Путина и Джо Байдена.
"При необходимости ничего нельзя исключать, в том числе и общения на высшем уровне", - сказал представитель Кремля, которого цитирует ТАСС.
Вместе с тем пресс-секретарь уточнил, что в настоящий момент соответствующих договоренностей нет.
По словам Пескова, новый график российско-американских контактов определят, когда Москва получит письменный ответ на предложения по гарантиям безопасности.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
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