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В Кремле не исключили новых контактов Путина и Байдена

15:11
  • понедельник
  • 24 января 2022

Переговоры возможны при необходимости

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил в ходе брифинга с журналистами в понедельник, что при необходимости могут состояться новые контакты Владимира Путина и Джо Байдена.

"При необходимости ничего нельзя исключать, в том числе и общения на высшем уровне", - сказал представитель Кремля, которого цитирует ТАСС.

Вместе с тем пресс-секретарь уточнил, что в настоящий момент соответствующих договоренностей нет.

По словам Пескова, новый график российско-американских контактов определят, когда Москва получит письменный ответ на предложения по гарантиям безопасности.

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