Россия пригрозила прекратить работу в ПАСЕ

В Москве указали на недопустимость дискриминации российской делегации

Российская делегация не станет работать в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ), если столкнется с дискриминацией. Об этом в понедельник, 24 января, заявил руководитель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий

Поводом для обсуждения этой темы стал протест депутатов от Литвы и Украины Эмануэлиса Зингериса и Евгения Кравчука относительно полномочий российской делегации в ПАСЕ на начавшейся в понедельник зимней сессии ассамблеи.

Слуцкий, комментируя это, напомнил, что после возвращения России в 2019 году в ПАСЕ это третья попытка оспорить полномочия делегации. Две предыдущие попытки, в 2020 и 2021 годах, "завершились провалом русофобов в Ассамблее и торжеством здравого смыла – все права российских парламентариев были подтверждены в полном объеме".

Депутат выразил надежду на то, что "конструктив возобладает и в этот раз", а также подчеркнул, что в противном случае российская делегация откажется от работы в ПАСЕ. Дискриминация, санкции или поражение в правах делегации России неприемлемы, цитирует Слуцкого РИА Новости.

В сентябре 2021 года глава делегации России в Ассамблее Петр Толстой заявил, что российские делегаты столкнулись с вакцинной дискриминацией: Франция не признает российскую вакцину и из-за этого ограничивает передвижение делегатов в Страсбурге.

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