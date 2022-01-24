Кремль озвучил планы Путина на Татьянин день

Во вторник президент встретится со студентами и спортсменами-олимпийцами

Президент России Владимир Путин завтра, 25 января, проведет традиционную встречу со студентами ведущих вузов страны. Общение учащихся с главой государства пройдет в режиме видеоконференции. Планы российского лидера на Татьянин день раскрыли в Кремле, передает РИА Новости. В прошлом году Путин также провел встречу со студентами в Татьянин день.

"В этот же день в преддверии открытия XXIV Олимпийских зимних игр в Пекине глава российского государства в режиме ВКС встретится со спортсменами сборной страны по зимним видам спорта", — добавили в Кремле.

День российского студенчества отмечают 25 января. История праздника началась в 1755 году, когда императрица Елизавета Петровна подписала указ об учреждении Московского университета. Также в этот день почитают мученицу Татиану Римскую, которая считается покровительницей студентов и МГУ. Отсюда второе название праздника — Татьянин день. В 2005 году по указу президента России он стал официальным.

В сентябре 2021 года британский журнал Times Higher Education опубликовал рейтинг лучших университетов мира (World University Rankings THE). В список попали российских вузов — это рекордное число за все время существования рейтинга.

Лидером среди российских университетов стал МГУ. В рейтинг также включили МФТИ, Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого, Высшую школу экономики, МИФИ и Санкт-Петербургский горный университет, РЭУ им. Г. В. Плеханова и Донской технический госуниверситет, а также другие вузы.

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