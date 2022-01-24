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Западные авиакомпании отказались оставлять самолеты в Киеве на ночь

15:31
  • понедельник
  • 24 января 2022

Руководство ссылается на соображения безопасности

Иностранные авиакомпании отказались от ночной стоянки в аэропорту Киева. График полетов изменен таким образом, чтобы лайнеры и экипажи не оставались на Украине на ночь.

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"Швейцарская авиакомпания Swiss, австрийская Austrian Airlines и нидерландская KLM отказались от ночной стоянки в Киеве на фоне сообщений о возможном нападении России на Украину", - приводит ТАСС сообщение ресурса avianews.com.

По данным ресурса, Austrian Airlines 23 января выполнила по расписанию вечерний рейс Вена - Киев. Однако вместо ночной стоянки в Борисполе самолет сразу вернулся в Австрию, утренний рейс Киев-Вена отменили. Swiss 23 января отказалась от вечернего вылета из Цюриха в Киев. А вечерние рейсы KLM из Амстердама в киевский Борисполь отменены с 22 января.

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