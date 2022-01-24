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Глава евродипломатии назвал "забытой войной" ситуацию в Сирии

15:30
  • понедельник
  • 24 января 2022

Брюссель не поддерживает контактов с официальным Дамаском

Глава евродипломатии Жозеп Боррель высказался по поводу ситуации в Сирии перед началом встречи министров иностранных дел стран Евросоюза.
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"Мы обсудим также Сирию, потому что Сирия - это забытая война, мы должны подумать о Сирии", - сказал Боррель (цитата по РИА "Новости").

Ранее СМИ писали, что в ЕС конфликт в Сирии оценивают как "находящийся в стагнации, без серьезных изменений на линии фронта".

В настоящее время Брюссель не поддерживает контактов с официальным Дамаском.

Ранее спецпосланник генерального секретаря ООН по Сирии Гейр Педерсен заявил, что все стороны конфликта в САР уже 21 месяц не могут выйти из стратегического тупика, что свидетельствует о невозможности военного решения конфликта.

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