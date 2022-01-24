Глава евродипломатии назвал "забытой войной" ситуацию в Сирии

Брюссель не поддерживает контактов с официальным Дамаском

Глава евродипломатии Жозеп Боррель высказался по поводу ситуации в Сирии перед началом встречи министров иностранных дел стран Евросоюза.

"Мы обсудим также Сирию, потому что Сирия - это забытая война, мы должны подумать о Сирии", - сказал Боррель (цитата по РИА "Новости").

Ранее СМИ писали, что в ЕС конфликт в Сирии оценивают как "находящийся в стагнации, без серьезных изменений на линии фронта".

В настоящее время Брюссель не поддерживает контактов с официальным Дамаском.

Ранее спецпосланник генерального секретаря ООН по Сирии Гейр Педерсен заявил, что все стороны конфликта в САР уже 21 месяц не могут выйти из стратегического тупика, что свидетельствует о невозможности военного решения конфликта.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram