Глава евродипломатии назвал "забытой войной" ситуацию в Сирии

Брюссель не поддерживает контактов с официальным Дамаском
Глава евродипломатии Жозеп Боррель высказался по поводу ситуации в Сирии перед началом встречи министров иностранных дел стран Евросоюза.
"Мы обсудим также Сирию, потому что Сирия - это забытая война, мы должны подумать о Сирии", - сказал Боррель (цитата по РИА "Новости").
Ранее СМИ писали, что в ЕС конфликт в Сирии оценивают как "находящийся в стагнации, без серьезных изменений на линии фронта".
В настоящее время Брюссель не поддерживает контактов с официальным Дамаском.
Ранее спецпосланник генерального секретаря ООН по Сирии Гейр Педерсен заявил, что все стороны конфликта в САР уже 21 месяц не могут выйти из стратегического тупика, что свидетельствует о невозможности военного решения конфликта.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram