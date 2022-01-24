Врач рассказал об особенностях госпитализаций с "омикроном"

Пациенты стали реже нуждаться в реанимационных мерах

У пациентов, которых госпитализируют с коронавирусной инфекцией в последнее время, как правило, небольшой объем поражения легких. Об этом в понедельник, 24 января, рассказал главный врач городской клинической больницы имени О. М. Филатова Валерий Вечорко.

Медик отметил, что пациенты с COVID-19 стали реже попадать в реанимацию. При этом в анализах крови реже встречаются изменения гемостаза, приводящие к тромбоэмболическим осложнениям.

При этом Вечорко подчеркнул, что рано утверждать, что заражение штаммом "омикрон" протекает легче. Если пациент прошел вакцинацию, это действительно так: у вакцинированных крайне редко наблюдается тяжелое течение заболевания.

У болеющих коронавирусом сейчас участились жалобы на боли в мышцах и глазных яблоках, цитирует врача РИА Новости. По его словам, ранее медики часто наблюдали резистентную гипертермию, сейчас она поддается воздействию жаропонижающих средств.

Ранее кандидат медицинских наук Борис Чурадзе рассказал, что COVID-19 кандидат медицинских наук Борис Чурадзе. По словам врача, не исключено появление тромбоза с фатальными тромбоэмболическими осложнениями, тяжелого миокардита или вирусного гепатита, может развиться перитонит – воспаление брюшной полости.

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