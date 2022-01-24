Четверо осужденных во Владимирской области вербовали сокамерников в ИГ

Возбуждено уголовное дело о содействии террористической деятельности

Как сообщило в понедельник региональное управление ФСБ, во Владимирской области четверо заключенных колонии подозреваются в вербовке других осужденных в запрещенную в России международную террористическую организацию "Исламское государство".

"Они действовали в составе группы лиц по предварительному сговору с целью вербовки в структуру МТО других заключенных", - сказано в сообщении, которое приводит РИА "Новости".

Уточняется, что после освобождения завербованные собирались отправиться в зоны боевых действий на территории иностранных государств.

Возбуждено уголовное дело о содействии террористической деятельности. Фигуранты находятся в СИЗО.

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