В Лондоне заявили о готовности отправить главу минобороны в Москву

Последняя встреча на таком уровне состоялась в 2013 году

Власти Великобритании изучают возможность визита в Москву главы минобороны Соединенного Королевства Бена Уоллеса. Последний контакт между двумя странами на этом уровне состоялся в Лондоне в 2013 году.

"Министр обороны Великобритании рад, что Россия приняла приглашение принять участие в переговорах", - заявил "Интерфаксу" высокопоставленный источник в британском военном ведомстве. Он отметил, что провести встречу в Москве предложил министр обороны России Сергей Шойгу.

Собеседник агентства подчеркнул, что министр обороны Великобритании намерен изучить все возможности для достижения стабильности и разрешения украинского кризиса. Лондон постоянно находится на связи с Москвой.

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