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Порошенко оговорился во время выступления в Раде

15:47
  • понедельник
  • 24 января 2022

Экс-президент Украины выступил за единство "на словах, а не на деле"

Бывший президент Украины Петр Порошенко оговорился во время выступления в Верховной раде. "Уважаемые друзья, я еще раз акцентирую — мы за единство на словах, а не на деле", — заявил политик, не заметив собственной оговорки (цитата по Газета.Ru).

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Порошенко — фигурант уголовного дела о поставках донбасского угля в 2014-2015 годах. Дело возбуждено по статьям "Финансирование терроризма", "Государственная измена" и "Создание террористической организации" УК Украины. Порошенко грозит до 15 лет лишения свободы.

Печерский районный суд Киева назначил в среду Порошенко меру пресечения в виде личного обязательства и обязал его являться в суд и в правоохранительные органы по делу о государственной измене.

Оппозиционная партия экс-президента Украины Петра Порошенко "Европейская солидарность" уверенно лидирует в рейтинге политических сил с поддержкой 18,9%, опережая президентскую "Слугу народа" более чем на 5%. Об этом свидетельствуют данные соцопроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС).

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