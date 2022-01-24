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Самым популярным поп-исполнителем в мире оказался The Weeknd

16:13
  • понедельник
  • 24 января 2022

Статистику привел сервис Spotify

Согласно статистике стриминг-платформы Spotify, которую приводит ТАСС, самым популярным поп-исполнителем мира стал канадский певец The Weeknd (Абель Макконен Тесфайе).
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За месяц число его слушателей составило около 85,7 миллиона человек. Вторую строчку занимает канадский певец Джастин Бибер с 83,3 миллиона слушателей.

Отмечается, что важным фактором в успехе The Weeknd стал альбом Dawn FM, выпущенный 7 января 2022 года. Прежде The Weeknd неоднократно становился лауреатом международных музыкальных премий, в том числе MTV EMA и Grammy.

Сервис Spotify был запущен в 2008 году, в России работает с лета 2020-го.

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