Гороскоп на сегодня, 25 января, для всех знаков зодиака

Девы преуспеют в поездках, а Водолеи могут получить какие-то деньги

Гороскоп на сегодня, 25 января 2022 года, составлен астрологом Юлией Рыж специально для утреннего канала "Настроение" ("ТВ Центр").

Овны

Сегодня приобретет дополнительный вес всё, что вы прячете в глубинах своей души и в секретных папках компьютера. Будьте осторожны со своими тайнами!

Тельцы

У представителей этого знака удачно сложатся контакты с женщинами, особенно успешными. Это касается и личной жизни, и делового партнерства, и переговоров на любую тему.

Близнецы

Вам нужно быть очень осторожными: Черная Луна в вашем знаке в точной квадратуре к Нептуну. Под угрозой ваша репутация, не рискуйте сегодня ею ни под каким предлогом.

Раки

Сегодня вы отдохнете и душой, и телом, потому что день выдастся весьма комфортным. Будете легки на подъем и успешны в учебе, особенно в гуманитарных науках.

Львы

К вам будут благосклонны сотрудницы налоговой, банков, частных компаний. Начинайте решать любой вопрос с вежливой улыбки, говорите спокойно, тогда удача гарантирована.

Девы

Вы преуспеете в поездках, посреднических услугах, продажах, логистике. Плодотворно пройдут и деловые переговоры тет-а-тет, и романтические свидания.

Весы

Вы получите деньги, которые относятся к разовым доходам. В карьере удача придет от женщин: они возьмут вас на работу или наоборот, отпустят с хорошими рекомендациями.

Скорпионы

Луна в вашем знаке в дружественном аспекте к Юпитеру, что поможет вам в делах. Правда, есть в сегодняшнем дне и подводные камни: вы рискуете перебрать с едой или весельем.

Стрельцы

Вы можете узнать что-то новое о своей семье или разобраться в своих детских комплексах. По этому поводу неплохо даже обратиться к психологу или астрологу.

Козероги

Представителей вашего знака ждет множество поездок, звонков, согласований, уточнений. Суматошный день, но все будет не впустую, вы достигнете всех своих целей.

Водолеи

Вы можете получить неожиданные деньги: щедрые чаевые или премию. Кроме того, есть резон поднять вопрос о повышении зарплаты, если вы готовы обосновать свою просьбу.

Рыбы

Юпитер в вашем знаке поможет сдать экзамен, получить послабления в учебе или работе. День хорош для мозгового штурма, поиска спонсоров, волонтеров, юристов.

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