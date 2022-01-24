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В лекционном зале в Германии произошла стрельба

16:15
  • понедельник
  • 24 января 2022

Несколько человек ранены

В лекционном зале в немецком Гейдельберге (земля Баден-Вюртемберг) неизвестный мужчина устроил стрельбу, сообщила в Twitter полиция Мангейма.

"Злоумышленник-одиночка ранил несколько человек в лекционном зале, используя огнестрельное оружие", - сказано в сообщении.

Уточняется, что сам стрелявший мертв.

В городе ведется масштабная полицейская операция. Личность злоумышленника и его мотивы устанавливаются.

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