В лекционном зале в Германии произошла стрельба

Несколько человек ранены
В лекционном зале в немецком Гейдельберге (земля Баден-Вюртемберг) неизвестный мужчина устроил стрельбу, сообщила в Twitter полиция Мангейма.
"Злоумышленник-одиночка ранил несколько человек в лекционном зале, используя огнестрельное оружие", - сказано в сообщении.
Уточняется, что сам стрелявший мертв.
В городе ведется масштабная полицейская операция. Личность злоумышленника и его мотивы устанавливаются.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
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