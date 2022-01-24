Ревакцинация и жесткие меры: как Россия и мир борются с "омикроном"

В российских регионах усилен контроль за соблюдением санитарных предписаний

По информации федерального оперативного штаба, за сутки в России госпитализированы почти 6 тысяч человек, заболевших коронавирусом. Число выявленных случаев выросло на 65 тысяч. Для борьбы с распространением "омикрона" в регионах вводят дополнительные ограничения. Предприятиям рекомендовано перевести 30% штата на удалённую работу, отменяются массовые мероприятия. В ряде субъектов стартует вакцинация подростков. По всей стране усилен контроль за соблюдением санитарных предписаний.

На танцполе московского ночного клуба яблоку негде упасть. Почти все люди - без масок. Прерывают этот пир во время чумы лишь инспекторы ОАТИ. Заведению грозит закрытие и крупный штраф.

"Посетителями клуба, которых по визуальной оценке было не менее 2 тысяч человек, не соблюдались меры социального дистанцирования, на многих отсутствовали маски и респираторы. За данное нарушение организатору концерта грозит штраф до 300 тысяч рублей, а в случае причинения вреда здоровью штраф может быть увеличен до одного миллиона", - сообщили инспекторы.

Контроль за соблюдением санитарных норм - лишь одна из мер, которые предпринимает столица, пытаясь сдерживать наступление сверхзаразного штамма "омикрон". В поликлиниках, на которые сейчас приходится основная нагрузка, увеличено количество врачей. Пациенты с признаками ОРВИ и температурой ниже 38 градусов могут приходить на прием без записи.

"Поток идёт - один за одним. С температурой, кашлем, болью в горле, головными болями приходят", - рассказала Зарема Албегова, врач общей практики филиала №3 ГБУЗ ГП №46 ДЗМ.

Ограничение контактов - одна из мер профилактики. РПЦ рекомендовала храмам Москвы перевести массовые мероприятия в онлайн-формат. На Кузбассе решено проводить спортивные состязания без зрителей. В Омской области отменяют детские соревнования. На удаленный режим работы отправляют сотрудников в Орловской, Архангельской, Челябинской, Калининградской, Свердловской областях, а также в республиках Ингушетия и Крым. Дистанционку вводят и для школьников - пока только на Ямале, в Орле, Улан-Удэ и Якутске. Во Владивостоке готовятся к резкому скачку числа госпитализаций.

"Все палаты оснащены консолями, которые имеют кнопку вызова персонала, дополнительную подсветку и систему разводки кислорода", - показывает врач. В обновленных палатах 4-й клинической больницы проходит тщательная уборка. Идут последние приготовления. Количество ковидных коек увеличили до 450. Надежда на то, что большинство из них так и будут пустовать, у медиков одна.

"Прививка эффективна в отношении новых штаммов "дельта" и "омикрон". Мы видим, что количество госпитализированных пациентов, которые имеют прививку, минимальное. Пациенты легче переносят инфекцию", - заявила Елена Новицкая, главный врач владивостокской клинической больницы №4.

Это касается всех. Новые мутации коронавируса, говорят медики, не щадят даже молодых. И потому сейчас особое внимание - вакцинации подростков. В Санкт-Петербурге все для этого готово. Почти три тысячи доз "Спутника-М" уже поступили на местную фармбазу.

"В ближайшие дни весь объем вакцины будет доставлен во все районы Санкт-Петербурга, начнется вакцинация подростков", - заявила Любовь Полякова, генеральный директор Центральной фармацевтической базы Санкт-Петербурга.

Решающую роль вакцинации в борьбе с коронавирусом давно признали во всем мире. И с теми, кто против, на Западе не церемонятся. В Брюсселе, к примеру, антиваксеров, собравшихся на акцию протеста, разгоняли водометами и слезоточивым газом. Результат столкновений - десятки пострадавших и задержанных, разгромленный корпус дипломатической службы Евросоюза, разграбленные кафе и магазины. Все началось после того, как бельгийские власти заявили, что ревакцинироваться необходимо каждые пять месяцев, иначе пускать в общественные места людей перестанут.

- Все в Европе устали от мер, которые наше правительство принимает против нас, они лишают нас прав и свободы.

Во Франции власти действуют еще радикальнее - ревакцинироваться здесь придется каждые 4 месяца. Кроме того, попасть в ресторан, театр или в спортзал могут только привитые и недавно переболевшие. Справки об отрицательном тесте на коронавирус не принимают. Под запретом даже дальние поездки на общественном транспорте. Есть, впрочем, и послабления: с февраля в Пятой республике отменяют обязательное ношение масок на улице, а также открывают ночные клубы. Аналитики связывают это вовсе не с эпидобстановкой - скорее, с предстоящими президентскими выборами. За несколько месяцев до голосования Эммануэль Макрон, рейтинг которого стремительно падает, старается вновь понравиться избирателю. Похожая ситуация и в Великобритании. Там премьер-министр тоже готовится снять многие ограничения, чтобы спасти собственное положение. Ведь из-за скандала вокруг его "винных вечеринок" во время национального локдауна и накануне похорон принца Филиппа Борису Джонсону грозит отставка. От главы правительства отвернулись даже его соратники по консервативной партии. Судьба премьера может решиться уже на этой неделе.

Ольга Оксенич, "ТВ Центр".

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