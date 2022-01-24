Собянин осмотрел ход строительства Юго-Восточной хорды

Мэр назвал участок от шоссе Энтузиастов до Рязанского проспекта крупнейшим транспортным узлом

Строительство Юго-Восточной хорды в Москве выполнено на 40%. Новая скоростная трасса пройдет от Шоссе Энтузиастов до МКАД и создаст дополнительные связки между несколькими вылетными магистралями. Большая часть шестиполосной дороги - мосты и эстакады. Всего же на строительство хорды уйдет столько же металлоконструкций, сколько и при возведении Крымского моста. Как идут работы на одном из самых сложных участков ЮВХ - от Шоссе Энтузиастов до Рязанского проспекта?

Юго-Восточная хорда должна разгрузить центр столицы, МКАД и Третье транспортное кольцо. Это будет высокоскоростная магистраль без светофоров. Ее строительство разделено на 10 участков. Участок от Шоссе Энтузиастов до Рязанского проспекта построили уже наполовину. Шестиполосная трасса протяженностью почти 3 километра проходит вдоль путей МЦК и связывает 5 важнейших транспортных артерий столицы: Шоссе Энтузиастов, Третье транспортное кольцо, Северо-Восточную хорду, Рязанский и Волгоградский проспекты.

Этот участок хорды - один из самых сложных. Строителям пришлось буквально увязать в единое целое 14 эстакад, из них 11 - это съезды на Рязанский проспект, Новохохловскую и Нижегородскую улицы. Здесь же будет проходить и соединение с СВХ. Сегодня ход строительства оценил мэр Москвы.

"Соединение вот этих крупнейших транспортных магистралей дает по сути новую транспортную реальность: Юго-Восточная хорда практически полностью бесшовно интегрируется в СВХ, создавая московский скоростной диаметр, который проходит с юга города до севера, до новой платной дороги на Санкт-Петербург. Ничего подобного в истории Москвы еще не строилось", - заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

Чтобы проложить один этот участок ЮВХ строителям, пришлось переложить порядка двухсот километров инженерных сетей, а еще пройти через железную дорогу.

"Сложный участок, практически полностью идет в эстакадах, потому что здесь мы пересекаем практически 7 раз железную дорогу: 2 раза МЦК пересекаем, Горьковские и Рязанские направления железной дороги. Мы практически полностью, как вы видите, идем над железной дорогой", - заявил Андрей Струк, заместитель генерального директора АО "Дороги и мосты".

Открытие ЮВХ завершит формирование системы хордовых магистралей Москвы – новых дорог в средней части города, альтернатив МКАД, ТТК и Садового кольца. Так улучшится транспортное обслуживание жителей 22 районов Москвы. Большая часть хорды проходит в условиях плотной городской застройки, поэтому ее возводят над землей. Сейчас строительство развернуто на всех 10 участках.

"Фактически от Шоссе Энтузиастов до пересечения уже с МКАД на юге Москвы и выходом уже примерно на 4 километра за границы МКАД. Развернуты работы по всем участкам. Они в разной степени готовности. Общий процент выполненных работ составляет где-то от 50% до 60%", - заявил Андрей Бочкарев, заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства.

Связка между крупнейшими магистралями города обеспечит более равномерное распределение транспортного потока, снизит нагрузку на основные вылетные магистрали.

Елена Сахно, Андрей Булычев, Станислав Ильин, Александр Шкарбанов, "ТВ Центр".

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