Путин отметил рост сельхозпроизводства на Камчатке

Также в регионе растут инвестиции в основной капитал

Владимир Путин провел рабочую встречу с губернатором Камчатского края Владимиром Солодовым. Губернатор доложил президенту России о социально-экономической обстановке в регионе. Речь шла о строительстве жилья и развитии коммунальной инфраструктуры. Также обсудили ситуацию с коронавирусом.

В. Путин: Я смотрю, у вас сельхозпроизводство растёт хорошими очень темпами, инвестиции в основной капитал ‒ тоже заметный рост, выше, чем в среднем даже по России. Но в то же время немножко просело промышленное производство и стройка ‒ это так?

В. Солодов: Так было, и мы предприняли все меры, чтобы это исправить. Я как раз готов доложить, что по итогам 2021 года мы оба этих параметра исправляем. По промышленности уже мы видим рост. Связано это, конечно, с нашей основой отраслью ‒ с рыбопереработкой. Путина 2021 года была очень удачной - поэтому рост, существенно превышающий среднероссийский.

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