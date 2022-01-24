Дания потребовала от России отозвать предложения по безопасности

В Копенгагене вспомнили о "мрачных днях холодной войны"

Президент Украины Владимир Зеленский поручил внешней разведке начать наступательные действия. ВСУ продолжают стягивать технику к линии разграничения в Донбассе. Воинственную риторику Киева активно поощряет Запад. Под предлогом усиления обороны в Восточной Европе НАТО приводит в готовность свои войска в регионе и направляет туда дополнительные корабли и самолёты. Напряжение в информационном поле умышленно нагнетается сообщениями об эвакуации с Украины семей иностранных дипломатов. При этом в попытке развязать конфликт обвиняют Россию.

Возможно, для того, чтобы рассказы про угрозу российского вторжения на Украину все-таки выглядели правдоподобнее, в НАТО наконец-то додумались привести свои силы в готовность, усилив восточный фланг. Правда, на фоне сотен тысяч российских военных, якобы сосредоточенных на границе с Украиной, эти меры выглядят, мягко говоря, скромно. Во всяком случае те, о которых сообщил альянс.

"Дания посылает фрегат в Балтику и четыре истребителя F-16 в Литву. Испания отправляет корабли и думает об отправке истребителей в Болгарию. Франция заявила о готовности перебросить силы в Румынию. Нидерланды посылают два истребителя F-35 в Болгарию и переводят корабль и наземные силы в боевую готовность. США изучают возможность расширения военного присутствия на восточном фланге альянса", - говорится в сообщении НАТО.

То, что в Белом доме такой вариант рассматривают, со ссылкой на свои источники сообщила газета The New York Times. Речь может идти о нескольких тысячах военнослужащих США. Впрочем, пока Вашингтон ограничивается предписаниями для своих дипломатов покинуть Украину. Но не в обязательном порядке, а на добровольной основе. Тому же примеру уже последовали Великобритания и Австралия. Еще ряд стран, в том числе членов ЕС, заявили о том, что размышляют над этим. Хотя глава европейской дипломатии Боррель подчеркнул, что пока не видит причины для подобных шагов.

"Не стоит драматизировать ситуацию. Мы не собираемся делать то же, что США, поскольку мы не видим для этого каких-то конкретных причин", - сообщил Жозеп Боррель, верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности.

Того же мнения придерживаются и в украинском МИД. А вот сам Владимир Зеленский, напротив, продолжает нагнетать. Сегодня на 18 часов назначено заседание совета по нацбезопасности и обороне. А в середине дня украинский президент провел встречу с представителями разведсообщества, на которой вполне четко заявил, что им пора переходить от обороны к наступлению. "Мы научились достаточно эффективно сдерживать внешние агрессии и противодействовать им. Уверен, пора переходить к наступательным действиям по отстаиванию наших национальных интересов. У вас есть опыт и возможности для воплощения такой стратегии", - заявил он.

Подобное заявление можно принять и на счёт Донбасса, откуда уже поступают тревожные сообщения о том, что Киев вполне серьезно готовится к наступлению. На линию соприкосновения стянуты украинские войска и техника, в том числе тяжелая. Усилились обстрелы, что подтверждают и данные, полученные Кремлём.

"Действительно, украинские власти концентрируют огромное количество сил и средств на границе с самопровозглашенными республиками. Действительно, характер этой концентрации говорит о подготовке к наступательным действиям. И мы в данном случае, конечно, хотели бы, чтобы в своих многочисленных заявлениях страны НАТО каждый раз призывали Киев даже не помышлять о возможностях силового урегулирования на Украине", - заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Но вместо этих призывов Запад, напротив, подталкивает Украину к возобновлению гражданской войны. Отправку очередной партии летального вооружения уже подтвердили в Госдепе. Киеву переданы ручные одноразовые гранатомёты и противотанковые ракетные комплексы Javelin. Общая стоимость новогодних подарков составила свыше 60 миллионов долларов.

"За последние недели мы очень активно сплотили союзников и партнеров по всей Европе, чтобы чётко дать понять, что возобновление российской агрессии будет иметь серьезные последствия. За год мы оказали Украине больше военной помощи, чем в любом другом предыдущем году. Я только что одобрил передачу Украине военных технологий американского происхождения из других стран", - сказал Энтони Блинкен, госсекретарь США.

То есть теперь и другие государства смогут передавать Украине оружие. В авангарде, разумеется, Прибалтика. Посол Эстонии в Киеве уже заявил, что его страна направит противотанковые ракетные комплексы и возможно 122-миллиметровые советские гаубицы украинской армии. При этом, по мнению США и НАТО, это Россия нагнетает ситуацию. Хотя именно Москва предложила Западу договориться, озвучив свои условия, обеспечивающие взаимную безопасность. Однако соглашаться с ними, во всяком случае, пока, и Вашингтон, и НАТО не спешат.

"Они должны отозвать свои неприемлемые предложения по изменению системы безопасности во всей Европе. Эти предложения напоминают нам о самых мрачных днях холодной войны", - прокомментировал Йеппе Кофод, министр иностранных дел Дании.

Впрочем, пока это лишь риторика. Выводы будут делать на основе письменных ответов, которые Москва на этой неделе ждёт от НАТО и США. Пока же вместо них происходит переброска дополнительных сил альянса. В ответ Россия начала проводить морские учения. Они пройдут в акваториях Средиземного, Северного и Охотского морей, а также в Атлантическом и Тихом океане, подчеркнули в нашем Минобороны.

Александр Панюшкин, Петр Вершинин, "ТВ Центр".

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