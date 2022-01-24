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ЦБ приостановил покупку иностранной валюты

16:28
  • понедельник
  • 24 января 2022

В целях снижения волатильности финансовых рынков

Банк России сообщил в понедельник о решении пока не осуществлять покупку иностранной валюты на внутреннем рынке в рамках реализации механизма бюджетного правила.
ЦБ спрогнозировал резкий рост цен на продукты в 2022 году

"Данное решение принято в целях повышения предсказуемости действий денежных властей и снижения волатильности финансовых рынков", - уточнили представители регулятора.

Решение о возобновлении покупки иностранной валюты будет приниматься с учетом фактической обстановки на финансовых рынках, добавили в ЦБ.

По бюджетному правилу Минфин покупает для ФНБ иностранную валюту и золото на дополнительные доходы от высокой цены нефти.

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