ЦБ приостановил покупку иностранной валюты

В целях снижения волатильности финансовых рынков

Банк России сообщил в понедельник о решении пока не осуществлять покупку иностранной валюты на внутреннем рынке в рамках реализации механизма бюджетного правила.

"Данное решение принято в целях повышения предсказуемости действий денежных властей и снижения волатильности финансовых рынков", - уточнили представители регулятора.

Решение о возобновлении покупки иностранной валюты будет приниматься с учетом фактической обстановки на финансовых рынках, добавили в ЦБ.

По бюджетному правилу Минфин покупает для ФНБ иностранную валюту и золото на дополнительные доходы от высокой цены нефти.

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