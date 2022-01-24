ЦБ приостановил покупку иностранной валюты

В целях снижения волатильности финансовых рынков
Банк России сообщил в понедельник о решении пока не осуществлять покупку иностранной валюты на внутреннем рынке в рамках реализации механизма бюджетного правила.
"Данное решение принято в целях повышения предсказуемости действий денежных властей и снижения волатильности финансовых рынков", - уточнили представители регулятора.
Решение о возобновлении покупки иностранной валюты будет приниматься с учетом фактической обстановки на финансовых рынках, добавили в ЦБ.
По бюджетному правилу Минфин покупает для ФНБ иностранную валюту и золото на дополнительные доходы от высокой цены нефти.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram