ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Стали известны объемы выпуска "КовиВака" в 2022 году

16:39
  • понедельник
  • 24 января 2022

В 2021-м было произведено около 6 миллионов доз

Как сообщили в Минобрнауки, в минувшем году были модернизированы производственные мощности центра имени Чумакова - разработчика препарата для профилактики коронавирусной инфекции "КовиВак".

Разработчик: "КовиВак" защищает от заражения на 98,4%
В России вакцинировались от коронавируса 70% взрослых

"Теперь на площадке научного института и индустриального партнера ООО "Нанолек" в 2022 году возможен выпуск до 20 млн доз вакцины", - приводит сообщение ТАСС.

"КовиВак" - инактивированная цельновирионная вакцина, состоит она из двух прививок с разницей в две недели. Была зарегистрирована Минздравом 19 февраля 2021 года.

В 2021 году было произведено около 6 миллионов доз "КовиВака".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Новости по теме
Запуск производства вакцины "КовиВак"
Запуск производства вакцины "КовиВак"
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.