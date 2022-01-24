Стали известны объемы выпуска "КовиВака" в 2022 году

В 2021-м было произведено около 6 миллионов доз

Как сообщили в Минобрнауки, в минувшем году были модернизированы производственные мощности центра имени Чумакова - разработчика препарата для профилактики коронавирусной инфекции "КовиВак".

"Теперь на площадке научного института и индустриального партнера ООО "Нанолек" в 2022 году возможен выпуск до 20 млн доз вакцины", - приводит сообщение ТАСС.

"КовиВак" - инактивированная цельновирионная вакцина, состоит она из двух прививок с разницей в две недели. Была зарегистрирована Минздравом 19 февраля 2021 года.

В 2021 году было произведено около 6 миллионов доз "КовиВака".

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