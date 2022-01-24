В Берлине подрались восточноевропейские дипломаты

Пострадали четыре человека
Вечером в воскресенье в одном из ресторанов Берлина произошла драка с участием дипломатов из Восточной Европы, пишет газета Bild.
"Они все пили вместе. Там также были дипломаты из Восточной Европы. На самом деле, хорошие люди", - приводит издание слова управляющего заведением.
По данным СМИ, ссора началась на улице перед рестораном. В ходе драки ранения получили двое мужчин и одна женщина, а также еще один человек, пол которого не указывается.
Полиция начала расследование. Официального подтверждения информации пока нет.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
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