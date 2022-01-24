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В Берлине подрались восточноевропейские дипломаты

17:04
  • понедельник
  • 24 января 2022

Пострадали четыре человека

Вечером в воскресенье в одном из ресторанов Берлина произошла драка с участием дипломатов из Восточной Европы, пишет газета Bild.
Появилось видео драки отца 9-летней студентки МГУ с преподавателями

"Они все пили вместе. Там также были дипломаты из Восточной Европы. На самом деле, хорошие люди", - приводит издание слова управляющего заведением.

По данным СМИ, ссора началась на улице перед рестораном. В ходе драки ранения получили двое мужчин и одна женщина, а также еще один человек, пол которого не указывается.

Полиция начала расследование. Официального подтверждения информации пока нет.

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