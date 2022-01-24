Минтранс ожидает роста авиаперевозок

Рекорд был установлен в 2019 году
Заместитель министра транспорта России Игорь Чалик заявил, что ведомство ожидает роста пассажирских авиаперевозок в 2022 году.
"Да, конечно", - приводит его ответ на соответствующий вопрос ТАСС.
По словам замглавы Минтранса, из-за распространения штамма коронаируса "омикрон" прогнозировать точное количество перевезенных пассажиров пока затруднительно.
По итогам 2021 года пассажиропоток российских авиакомпаний составил около 112 миллионов пассажиров, что сопоставимо с допандемийным 2019-м.
Уточняется, что в 2019 году авиакомпании России вышли на рекордный пассажиропоток - 128,1 миллиона пассажиров.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram