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Минтранс ожидает роста авиаперевозок

17:22
  • понедельник
  • 24 января 2022

Рекорд был установлен в 2019 году

Заместитель министра транспорта России Игорь Чалик заявил, что ведомство ожидает роста пассажирских авиаперевозок в 2022 году.
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"Да, конечно", - приводит его ответ на соответствующий вопрос ТАСС.

По словам замглавы Минтранса, из-за распространения штамма коронаируса "омикрон" прогнозировать точное количество перевезенных пассажиров пока затруднительно.

По итогам 2021 года пассажиропоток российских авиакомпаний составил около 112 миллионов пассажиров, что сопоставимо с допандемийным 2019-м.

Уточняется, что в 2019 году авиакомпании России вышли на рекордный пассажиропоток - 128,1 миллиона пассажиров.

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