Европа лидирует по числу антисемитских инцидентов

В России ситуация, напротив, улучшается

Как говорится в докладе Всемирной сионистской организации, на который ссылается ТАСС, Европа лидирует по количеству антисемитских инцидентов в 2021 году.

"Почти 50% антисемитских инцидентов были зарегистрированы в Европе, и еще около 30% - в США. Также значительно увеличился процент антисемитских инцидентов в Австралии и Канаде по сравнению с предыдущими годами", - сказано в исследовании.

Там также отмечено, что количество антисемитских инцидентов в России неуклонно снижается. На Украине же изменений к лучшему не произошло - правоохранительные органы продолжают игнорировать антисемитские инциденты.

Повлияли на ситуацию в мире два фактора - операция израильской армии в секторе Газа и пандемия. Уточняется, что среднее количество зарегистрированных антисемитских инцидентов в 2021 году составляло более 10 в день.

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