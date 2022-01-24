ЦСКА проиграл клубу из Люксембурга

Матч завершился со счетом 1:0

Московский футбольный клуб ЦСКА провел в Испании товарищеский матч с люксембургской командой "Дюделанж".

Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу клуба из Люксембурга. На 14-й минуте отличился Дейвид Синани.

В Испании "армейцы" готовятся к весенней стадии чемпионата России. В таблице РПЛ ЦСКА сейчас занимает четвертое место с 30 очками, отставая от лидирующего "Зенита" на 8 баллов.

Ранее пресс-служба ЦСКА объявила о возвращении в тренерский штаб Василия Березуцкого. Его брат Алексей в настоящее время возглавляет команду.

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