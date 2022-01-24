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Путин созвонился с президентом Кубы

18:24
  • понедельник
  • 24 января 2022

Лидеры обсудили координацию действий на международной арене

В понедельник состоялся телефонный разговор между президентами России и Кубы Владимиром Путиным и Мигелем Диас-Канелем Бермудесом, сообщает пресс-служба Кремля.
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Лидеры обсудили в том числе торгово-экономическое и инвестиционное взаимодействие.

"Президент Кубы поблагодарил за оказываемую Республике гуманитарную помощь, в том числе в борьбе с коронавирусной инфекцией", - говорится в сообщении.

Кроме того, затрагивалась тема координации действий двух стран на международной арене в соответствии с принципами стратегического партнерства. Путин и Бермудес подтвердили настрой на совместную работу по укреплению двусторонних отношений.

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