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Беглов заявил о переходе Петербурга в мобилизационный режим

18:41
  • понедельник
  • 24 января 2022

Всё из-за штамма коронавируса "омикрон"

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил, что в городе серьезно осложнилась ситуация с коронавирусом.
Ревакцинация и жесткие меры: как Россия и мир борются с "омикроном"

"На прошлой неделе наш город обновил антирекорд по заболеваемости - более 9 тысяч инфицированных за сутки. Пятая волна коронавируса оказалась самой масштабной", - отметил он в эфире "Радио России".

По словам Беглова, Петербург "переходит в мобилизационный режим". От жителей потребуется терпение и готовность работать в сложных условиях.

За минувшие сутки в Петербурге выявили 8413 случаев COVID-19. За все время пандемии в городе зарегистрировано 930172 случая. Умерли 29479 пациентов.

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