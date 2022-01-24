Беглов заявил о переходе Петербурга в мобилизационный режим

Всё из-за штамма коронавируса "омикрон"

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил, что в городе серьезно осложнилась ситуация с коронавирусом.

"На прошлой неделе наш город обновил антирекорд по заболеваемости - более 9 тысяч инфицированных за сутки. Пятая волна коронавируса оказалась самой масштабной", - отметил он в эфире "Радио России".

По словам Беглова, Петербург "переходит в мобилизационный режим". От жителей потребуется терпение и готовность работать в сложных условиях.

За минувшие сутки в Петербурге выявили 8413 случаев COVID-19. За все время пандемии в городе зарегистрировано 930172 случая. Умерли 29479 пациентов.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram