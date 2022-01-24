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Врачи и айтишники: на кого будут поступать российские школьники

19:07
  • понедельник
  • 24 января 2022

В Москву или Санкт-Петербург планирует поступать пятая часть учащихся

Российское движение школьников спросило у учащихся, на кого они планируют обучаться после школы. Результаты исследования приводит ТАСС.
Опрос раскрыл планы российских школьников после девятого класса

"В рейтинге специальностей, на которые дети планируют поступать после школы, на первом месте медицина (16,1%). Довольно много участников опроса (10,7%) пока не сделали выбор", - отмечают аналитики.

Также в топ-5 ответов вошли творческие профессии (10%), IT (9,5%), полиция и МЧС (9,2%).

Уточняется, что медицина является лидером у учащихся с 1-го по 8-й классы, IT - среди школьников 9-11-х классов.

Престижными российские школьники также считают профессии журналиста и предпринимателя. В Москву или Санкт-Петербург планирует поступать пятая часть школьников.

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