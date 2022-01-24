Врачи и айтишники: на кого будут поступать российские школьники

В Москву или Санкт-Петербург планирует поступать пятая часть учащихся

Российское движение школьников спросило у учащихся, на кого они планируют обучаться после школы. Результаты исследования приводит ТАСС.

"В рейтинге специальностей, на которые дети планируют поступать после школы, на первом месте медицина (16,1%). Довольно много участников опроса (10,7%) пока не сделали выбор", - отмечают аналитики.

Также в топ-5 ответов вошли творческие профессии (10%), IT (9,5%), полиция и МЧС (9,2%).

Уточняется, что медицина является лидером у учащихся с 1-го по 8-й классы, IT - среди школьников 9-11-х классов.

Престижными российские школьники также считают профессии журналиста и предпринимателя. В Москву или Санкт-Петербург планирует поступать пятая часть школьников.

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