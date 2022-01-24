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Дочь Меладзе рассказала об отношениях с Брежневой

19:31
  • понедельник
  • 24 января 2022

Девушки не общаются

Дочь Константина Меладзе Лия рассказала, что не общается с нынешней женой отца Верой Брежневой. Об этом пишет издание о знаменитостях "Стархит".

17-летняя Лия родилась в браке с экс-супругой композитора Яной Сумм. Последняя считает, что бывшая солистка группы "ВИА Гра" разрушила ее счастливый брак с Меладзе.

Вот что Лия сказала о взаимоотношениях с Верой: "Мы вообще не общаемся. Конфликтов никаких не было, вообще ничего не было. Просто я общаюсь только с папой".

Композитор Константин Меладзе и певица Вера Брежнева зарегистрировали брак семь лет назад. Общих детей у них нет.

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