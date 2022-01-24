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Пермячке вынесли приговор за попытку отбить сына у полицейских

19:31
  • понедельник
  • 24 января 2022

Инцидент произошел в мае 2021 года

Как сообщила пресс-служба регионального управления Следственного комитета, жительница города Краснокамска Пермского края получила условный срок за нападение на сотрудников правоохранительных органов.
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Инцидент произошел 28 мая 2021 года. Полицейские пытались задержать 23-летнего молодого человека, который в состоянии алкогольного опьянения нецензурно выражался в общественном месте. В происходящее вмешалась 42-летняя мать дебошира. Она пнула по ноге одного из полицейских, другого ударила рукой по шее.

Обоим нарушителям были предъявлены обвинения по статье о применении неопасного для жизни насилия в отношении представителя власти.

"Осужденная приговорена к двум годам лишения свободы условно", - сказано в сообщении.

Ее сын получил год исправительных работ.

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