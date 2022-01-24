ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

На Украине назначили перекрестный допрос Порошенко и Медведчука

19:57
  • понедельник
  • 24 января 2022

Экс-главу государства подозревают в госизмене

На Украине на вторник запланировали перекрестный допрос бывшего президента страны Петра Порошенко и народного депутата фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука, передает "Интерфакс" со ссылкой на адвоката Илью Новикова.

"Единство на словах, а не на деле": Порошенко оговорился в Раде
Медведчуку продлили домашний арест

"Наше мнение, что все это дело имеет целью исключительно PR-эффекты ради того, чтобы СМИ, поддерживающие позицию офиса генпрокурора, офиса президента, имели возможность сделать такую картинку", - сказал он.

Порошенко подозревают в госизмене и содействии деятельности террористическим организациям. По этому же делу проходит и Медведчук.

Экс-главе государства избрали меру пресечения в виде личных обязательств с ограничением выезда за границу. Медведчука отправили под домашний арест.

Первые слушания начались 17 января сразу после возвращения Порошенко из заграничного турне и продлились около 11 часов. Прокуроры настаивали на двухмесячном аресте с возможностью залога почти в 36 миллионов долларов. Дело связано с поставками Киеву угля с неподконтрольных территорий Донбасса в 2014-2015 годах.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Главное сегодня
Виктор Медведчук
Виктор Медведчук
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.