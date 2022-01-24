На Украине назначили перекрестный допрос Порошенко и Медведчука

Экс-главу государства подозревают в госизмене

На Украине на вторник запланировали перекрестный допрос бывшего президента страны Петра Порошенко и народного депутата фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука, передает "Интерфакс" со ссылкой на адвоката Илью Новикова.

"Наше мнение, что все это дело имеет целью исключительно PR-эффекты ради того, чтобы СМИ, поддерживающие позицию офиса генпрокурора, офиса президента, имели возможность сделать такую картинку", - сказал он.

Порошенко подозревают в госизмене и содействии деятельности террористическим организациям. По этому же делу проходит и Медведчук.

Экс-главе государства избрали меру пресечения в виде личных обязательств с ограничением выезда за границу. Медведчука отправили под домашний арест.

Первые слушания начались 17 января сразу после возвращения Порошенко из заграничного турне и продлились около 11 часов. Прокуроры настаивали на двухмесячном аресте с возможностью залога почти в 36 миллионов долларов. Дело связано с поставками Киеву угля с неподконтрольных территорий Донбасса в 2014-2015 годах.

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