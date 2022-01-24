В Ленобласти придумали, как восстановить популяцию зубров

Первых особей для питомника привезли из Краснодарского края

В Ленинградской области восстанавливают популяцию зубров. Эти уникальные животные - ровесники мамонтов - занесены в Красную книгу. В дикой природе их совсем не осталось. Сейчас их разводят только в питомниках. Один из них решили создать под Санкт-Петербургом. Первых обитателей уже привезли из Краснодарского края.

Эти зубры никогда не видели снега (см. видео репортажа). Небольшое поголовье привезли в Ленинградскую область из заповедника в Краснодарском крае.

"Цель - сделать популяцию. Будем поголовье повышать, а то последние зубры у нас были в 20-х годах только", - сказал работник фермы Евгений Сидорухин.

В Ленинградской области давно уже не осталось ни одного зубра. А когда-то леса вокруг Петербурга славились этими животными. Их фигурами даже до сих пор украшены парадные лестницы в центре города. На зубров обожал охотиться император Николай II, его личный рекорд - 41 голова в 1900 году. Сейчас и во всей России лесной бык - так зубров еще называют - занесен в Красную книгу.

В России всего несколько таких питомников, где разводят породистых зубров, в дикой природе их не осталось совсем. А ведь это уникальные животные с историей. Они ровесники мамонтов! Даже мех похож. По одной из научных теорий, мамонты вымерли потому, что не сумели приспособиться к новому климату после потепления, а вот зубры смогли. Просто сменили густую длинную шерсть на более короткую. Вот такими они приехали из солнечного Геленджика - вообще были без шерсти, похожи на обычных коров. Дорога в Петербург была трудной: две с половиной тысячи километров на машине.

"Заказывал грузовую газель шестиметровую, как раз вчетвером они поместились. Я ехал вместе с ними, кормил, поил, знакомился по дороге. Первое время они буйствовали, часов шесть первых, потом они уже давали себя погладить", - заявил владелец зубров Андрей Матерухин.

Когда под Петербургом ударили морозы под тридцать, животные обросли густым мехом, как и положено. Сейчас они живут в небольшом загоне, в деревне Барышево. В будущем их выпустят в леса Выборгского района размножаться. Администрация региона пообещала выделить 150 гектаров для будущего нацпарка.

"У нас здесь три самца получается. И одна самка. Планируем по весне, летом, допустить еще двух самок, разделить их по парам. И их потомство скрещивать между собой", - поделился планами Матерухин.

Сейчас животных кормят по расписанию: по 40 килограммов сена каждому, по ведру моркови и свеклы, да еще пара килограммов витаминизированного комбикорма. В заказнике их тоже будут подкармливать, но все-таки основное пропитание придется добывать самим, как в дикой природе.

Анна Морозова, Александр Плешкин, Сергей Карасев. Северо-западное бюро "ТВ Центра", Ленинградская область.

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