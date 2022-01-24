Кубань приходит в себя после аномального снегопада

Сильнее всего досталось Краснодару

На улицах Краснодара выросли сугробы с человеческий рост. Автомобилисты не смогли откопать припаркованные во дворах машины. Работа общественного транспорта нарушена. Немало усилий жителям приходится прилагать, чтобы просто выйти из подъезда. В области из-за непогоды в нескольких муниципалитетах отменили занятия в школах. Коммунальные службы устраняют последствия стихии в авральном режиме. Замело еще и Крым.

Рельсы расчищены, остановки тоже. Благодаря титаническим усилиям коммунальных служб краснодарские трамваи вновь могут передвигаться по городу. Со стороны это, правда, выглядит забавно. Сугробы на крыше вагонов - до них руки пока не дошли. Сегодня трамваи были как никогда востребованы. Потому что автобусы ходили нерегулярно - застревали на дорогах, а откапывать личный автотранспорт большинство краснодарцев попросту не стали. Во-первых, это практически невозможно. Во-вторых, даже если и откопал, то куда ехать?

За городом обстановка ещё сложнее. Огромного количества снега не выдерживают крыши навесов. Убирать снег люди не успевали. За дровами, до калитки или в магазин - только по узким траншеям. На спецтехнику надежд нет. Она просто не заедет во двор. Поэтому, чтобы сделать хоть шаг, сначала нужно поработать лопатой.

Коммунальные службы и сотрудники МЧС уже которые сутки работают в авральном режиме. Свободные от вызовов пожарные машины помогают на дорогах - вытаскивают увязшие в снегу большегрузные автомобили. Междугороднее сообщение было практически полностью парализовано. Лишь к вечеру понедельника удалось расчистить и открыть дорогу через Молдовановский перевал. Для тех, кто застрял в пути, оборудовали мобильные пункты обогрева. Специалисты утверждают - такого снегопада в Краснодарском крае не было действительно никогда.

"В Краснодаре с его умеренным климатом, имеющим субтропические черты, с его мягкой, короткой зимой и без устойчивого снежного покрова, который в январе существует не более 11 дней, а его высота не превышает трёх сантиметров, образовавшиеся сугробы не просто аномальные, превышающие многолетнюю норму в 15 раз - таких здесь просто не было никогда", - заявил ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

Кубанские аэропорты работают с серьёзными перебоями, по фактической погоде и по мере того, как удаётся расчищать взлётно-посадочные полосы. Многие пассажиры в ожидании вылетов ночевали в зданиях аэровокзалов.

Сильный снегопад и в Крыму. Там пришлось закрывать горные дороги. Покрытые снегом субтропические растения, юкка и агава выглядят очень экзотично. Как и заснеженный Акрополь в Афинах. Солнечная Греция утонула в снегу, вместе с ней ещё и северные районы Турции.

"Это очень прекрасно. Я впервые вижу снег в Стамбуле, это по-настоящему красиво", - заявил турист из Ирана Арас Самими.

Несмотря на чрезвычайное событие, то есть снег, до российской зимы Греции с Турцией всё же далеко. Метеорологи говорят - в середине недели погода сделает передышку. Позволит расчистить завалы и убрать снег. А вот ближе к выходным в южных регионах страны вновь ожидаются осадки.

Дмитрий Гусев. Никита Васильев и Анастасия Мартынова. "ТВ Центр".

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