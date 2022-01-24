Кабмин разрешил "Фонду добра" закупать лекарства до их поступления на рынок

Правительство выделит 80 миллиардов рублей на лечение детей

Дети с тяжелыми заболеваниями будут получать необходимые лекарства еще быстрее. Фонд "Круг добра", созданный по инициативе президента, сможет закупать препараты сразу же после их регистрации в России - еще до того, как они поступят на рынок.

Об этом сообщил Михаил Мишустин на оперативном совещании с вице-премьерами. Он заявил, что на лечение маленьких пациентов правительство выделит 80 миллиардов рублей. Также финансовую поддержку окажут образовательно-производственным кластерам. Правила предоставления грантов на развитие таких центров уже утвердил премьер-министр. Кроме того, на онлайн-встрече обсудили строительство развязки на ЦКАД. По словам Михаила Мишустина, новая дорога позволит сократить время в пути на этом участке с одного часа до восьми минут.

"Во всех регионах страны в новом году продолжается работа по строительству дорог и необходимой инфраструктуры. Формируется опорная сеть. Она свяжет федеральные, региональные и местные дороги, по которым идёт основной транспортный поток. По поручению президента правительство продолжит развитие Центральной кольцевой автомобильной дороги, которая была запущена в прошлом году. Теперь начнётся строительство новой развязки на ЦКАД. На такие цели предусмотрено почти 11 миллиардов рублей. Соответствующее распоряжение подготовлено. Эту дорогу многие жители очень ждут. Она позволит сократить время в пути на новом участке с одного часа до восьми минут", - сказал Мишустин.

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