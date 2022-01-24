Байден обсудит с лидерами ЕС украинский кризис

Видеосаммит состоится в понедельник в 23:00 по Москве

В понедельник президент Соединенных Штатов Джо Байден проведет видеозвонок с лидерами стран Евросоюза, сообщили в Белом доме.

Соответствующая информация представлена в рабочем расписании Байдена. Мероприятие описывают так: "защищенный видеозвонок с лидерами европейских стран в рамках консультаций в ответ на наращивание Россией военной мощи возле границ Украины".

Звонок состоится в 15:00 по вашингтонскому времени (23:00 по Москве).

Ожидается, что участие в видеосаммите примут в том числе генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, президент Евросовета Шарль Мишель, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

В Кремле прежде не раз подчеркивали, что у Москвы нет планов агрессии в отношении Украины, а распространяемая Западом информация на этот счет является лишь пустым и безосновательным нагнетанием напряженности.

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