В Москве на помощь медикам вышли волонтеры "Милосердия"

Православные добровольцы поддерживают больных, разносят еду и помогают в уходе

По информации оперативного штаба, за сутки в России госпитализировали почти 6 тысяч человек, заболевших ковидом. Число выявленных случаев выросло на 65 тысяч. Для борьбы с распространением штамма "омикрон" в регионах вводят дополнительные ограничения: предприятиям рекомендовано перевести 30 процентов штата на удалённую работу, отменяются массовые мероприятия. В ряде субъектов стартует вакцинация подростков. По всей стране усилен контроль за соблюдением санитарных предписаний.

На танцполе московского ночного клуба яблоку негде упасть. Почти все люди - без масок. Прерывают этот пир во время чумы лишь инспекторы ОАТИ. "За данное нарушение организатору концерта грозит штраф до 300 тысяч рублей, а в случае причинения вреда здоровью штраф может быть увеличен до одного миллиона", - заявил Антон Романов, главный инспектор ОАТИ.

Контроль за соблюдением санитарных норм - это лишь одна из мер, которые предпринимает столица, пытаясь сдерживать наступление сверхзаразного штамма "омикрон". В поликлиниках, на которые сейчас приходится основная нагрузка, увеличено количество врачей. Пациенты с признаками ОРВИ и температурой ниже 38 градусов могут приходить на прием без записи. "С температурой, кашлем, болью в горле, головными болями сейчас приходят", - сказала Зарема Албегова врач общей практики филиала №3 московской поликлиники №46.

С утра до вечера поток пациентов не прекращается. Но труднее всего, конечно, в "красных" зонах. На помощь медикам и пациентам приходят волонтеры православной службы "Милосердие". Поддерживают больных, разносят еду, помогают в уходе. Сейчас таких добровольцев около 300 человек. Это люди самых разных профессий, все они прошли специальные курсы, организованные РПЦ.

"Несмотря даже на такой ресурс, в виду, конечно, занятости по основному месту работы, требуются волонтеры для оказания ухода и гигиены пациента. Достаточно всего 4 часов работы в неделю для того, чтобы иметь возможность деятельно доказывать свою любовь к людям, показывать ее и самое главное - нести помощь и поддержку пациентам", - заявил Николай Фролов, старший волонтер красной зоны "Сокольники" проекта "Милосердие".

Еще одна важная мера - ограничение контактов. Храмам Москвы рекомендовали перевести массовые мероприятия в онлайн-формат. На Кузбассе решено проводить спортивные состязания без зрителей. В Омской области отменяют детские соревнования. На удаленный режим работы отправляют сотрудников в Орловской, Архангельской, Челябинской, Калининградской, Свердловской областях, а также в республиках Ингушетия и Крым. Дистанционку вводят и для школьников - пока только на Ямале, в Орле, Улан-Удэ и Якутске. Во Владивостоке готовятся к резкому скачку числа госпитализаций.

"Все палаты оснащены консолями, которые имеют кнопку вызова персонала, дополнительную подсветку и систему разводки кислорода", - показывает врач. В обновленных палатах 4-й клинической больницы проходит тщательная уборка. Идут последние приготовления. Количество ковидных коек увеличили до 450. Надежда на то, что большинство из них так и будут пустовать, у медиков одна.

"Прививка эффективна в отношении новых штаммов "дельта" и "омикрон". Мы видим, что количество госпитализированных пациентов, которые имеют прививку, минимальное", - заявила Елена Новицкая, главный врач Владивостокской клинической больницы №4.

Новые мутации коронавируса, говорят медики, не щадят даже молодых. И потому сейчас особое внимание уделяется вакцинации подростков. В Санкт-Петербурге все для этого готово. Почти три тысячи доз "Спутника-М" уже поступили на местную фармбазу.

"В ближайшие дни весь объем вакцины будет доставлен во все районы Санкт-Петербурга и начнется вакцинация подростков", - заявила Любовь Полякова, генеральный директор Центральной фармацевтической базы Санкт-Петербурга.

Решающую роль вакцинации в борьбе с коронавирусом давно признали во всем мире. И с теми, кто против, на Западе не церемонятся. В Брюсселе, к примеру, антиваксеров, собравшихся на акцию протеста, разгоняли водометами и слезоточивым газом.

Результат столкновений - десятки пострадавших и задержанных. Плюс - разгромленный корпус дипломатической службы Евросоюза, разграбленные кафе и магазины. Все началось после того, как бельгийские власти заявили, что ревакцинироваться необходимо каждые пять месяцев, иначе пускать в общественные места людей перестанут.

- Все в Европе устали от мер, которые наше правительство принимает против нас, они лишают нас прав и свободы.

Во Франции власти действуют еще радикальнее - ревакцинироваться здесь придется каждые 4 месяца. Кроме того, попасть в ресторан, театр или в спортзал могут только привитые и недавно переболевшие. Справки об отрицательном тесте на коронавирус не принимают. Есть, впрочем, и послабления: с февраля в Пятой республике отменяют обязательное ношение масок на улице, а также открывают ночные клубы. Аналитики связывают это вовсе не с эпидобстановкой - скорее, с предстоящими президентскими выборами. За несколько месяцев до голосования Эммануэль Макрон, рейтинг которого стремительно падает, старается вновь понравиться избирателю. Похожая ситуация и в Великобритании. Там премьер-министр тоже готовится снять многие ограничения, чтобы спасти собственное положение. Ведь из-за скандала вокруг "винных вечеринок" во время локдауна и накануне похорон принца Филиппа Борису Джонсону грозит отставка. Судьба премьера может решится уже на этой неделе.

Ольга Оксенич, Егор Миронов, "ТВ Центр".

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