В СНБО отвергли планы Украины нападать на Россию

Хотя в этом есть большие сомнения - с юго-востока продолжают поступать тревожные сообщения

Президент Украины Владимир Зеленский поручил внешней разведке начать наступательные действия. ВСУ продолжают стягивать технику к линии разграничения в Донбассе. Воинственную риторику Киева активно поощряет Запад. Под предлогом усиления обороны в Восточной Европе НАТО приводит в готовность свои войска в регионе и направляет туда дополнительные корабли и самолёты. Напряжение в информационном поле умышленно нагнетается сообщениями об эвакуации с Украины семей иностранных дипломатов. При этом в попытке развязать конфликт обвиняют Россию.

Возможно, чтобы рассказы про угрозу российского вторжения на Украину все-таки выглядели правдоподобнее, в НАТО наконец-то додумались привести свои силы в готовность, усилив восточный фланг. Правда, на фоне сотен тысяч российских военных, якобы сосредоточенных на границе с Украиной, эти меры выглядят, мягко говоря, скромно. Во всяком случае те, о которых сообщил альянс.

"Дания посылает фрегат в Балтику и четыре истребителя F-16 в Литву. Испания отправляет корабли и думает об отправке истребителей в Болгарию. Франция заявила о готовности перебросить силы в Румынию. Нидерланды посылают два истребителя F-35 в Болгарию и переводят корабль и наземные силы в боевую готовность. США изучают возможность расширения военного присутствия на восточном фланге альянса", - говорится в заявлении НАТО.

То, что в Белом доме такой вариант рассматривают, со ссылкой на свои источники сообщила газета The New York Times. Речь может идти о нескольких тысячах военнослужащих США. Впрочем, пока Вашингтон ограничивается предписаниями для своих дипломатов покинуть Украину. Но не в обязательном порядке, а на добровольной основе. Этому примеру тут же последовали Великобритания и Австралия. Еще ряд стран, в том числе членов ЕС, заявили о том, что размышляют над этим. Хотя уже вечером все они, включая и США, согласились с тем, что причин для таких действий нет и не было.

"Главы МИД сошлись во мнении, что нет даже минимальной необходимости в каких-либо мерах по эвакуации сотрудников с Украины. Госсекретарь США Энтони Блинкен проинформировал глав МИД ЕС, что речь идет не о вывозе из страны, а о возможности отъезда по желанию для неключевых сотрудников", - сообщил Жозеп Боррель, верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности.

Ближе к вечеру в унисон с западными партнерами запел и Киев. По итогам заседания Совета национальной безопасности и обороны Украины было неожиданно заявлено, что угроза вторжения России на Украину преувеличена и раздувается прежде всего прессой.

"Причин для паники нет. Мы работаем ради полной деэскалации ситуации и движения путем мирного урегулирования. Знаем обо всем, готовы ко всему, верим в лучшее и делаем все, что нужно, вместе с нашими партнерами, нашими дипломатами и нашими военными", - сказал президент Украины Владимир Зеленский.

Кроме того, глава СНБО Алексей Данилов подчеркнул, что и Киев ни на кого нападать не собирается. Хотя в этом есть большие сомнения. С юго-востока Украины продолжают поступать тревожные сообщения о том, что Украина вполне серьезно готовится к наступлению. На линию соприкосновения стянуты украинские войска и техника, в том числе тяжелая. Усилились обстрелы, что подтверждают и данные, полученные Кремлём.

"Действительно, украинские власти концентрируют огромное количество сил и средств на границе с самопровозглашенными республиками. Действительно, характер этой концентрации говорит о подготовке к наступательным действиям. И мы в данном случае, конечно, хотели бы, чтобы в своих многочисленных заявлениях страны НАТО каждый раз призывали Киев даже не помышлять о возможностях силового урегулирования на Украине", - сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Но вместо этих призывов, США, напротив, подталкивают Украину к возобновлению войны, чтобы попытаться втянуть туда и Россию, а затем ввести новые санкции. Действовать планируют совместно с Евросоюзом. Но он, судя по итогам сегодняшнего заседания в Брюсселе, где обсуждалась ситуация вокруг Украины, пока не проявляет той солидарности, которую от него требует Вашингтон. К примеру, страны Прибалтики вполне готовы поставлять Киеву оружие, разжигая конфликт. А вот Швеция и Германия выступают против и блокируют поставки. Кроме того, Берлин похоже настоял на том, чтобы вопрос отключения России от международной межбанковской системы SWIFT был снят с санкционной повестки. Хотя Вашингтон явно против.

"Тогда как газ и нефть рассматриваются в качестве возможных рычагов, один дипломат из ЕС заявил, что оппозиция во главе с Германией, похоже, сняла с обсуждения предложение отделить Москву от глобальной платёжной системы SWIFT", - сообщает портал Euractiv со ссылкой на дипломата в ЕС (цитата по РИА Новости).

Неназванный европейский дипломат, чью цитату приводят и российские, и западные СМИ говорит не только об одной Германии. Речь идет о группе стран, которые явно не желают слепо следовать приказам Вашингтона. Переубедить их задача Джо Байдена, сегодня он выйдет на связь с лидерами ЕС. Впрочем, пресса уже начинает давить на несогласных, называя предателями. Именно так издание Financial Times охарактеризовало позицию все той же Германии, подчеркнув, что при новом канцлере ФРГ поставила собственные интересы выше интересов Евросоюза, власти которого готовы и ввести жесткие санкции, и помочь Украине деньгами.

"Прежде всего, Еврокомиссия предлагает новый пакет чрезвычайной макрофинансовой помощи в размере 1,2 миллиарда евро. Этот пакет поможет Украине сейчас удовлетворить свои финансовые потребности в связи с конфликтом. Мы рассчитываем, что Совет и Европейский парламент примут эти чрезвычайные меры как можно скорее", - заявила председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен.

На что могут пойти эти средства, догадаться несложно, учитывая, что Украину сейчас буквально накачивают оружием. Javelin, Stinger - все это уже в Донбассе. При этом ситуацию нагнетает почему-то Россия? Хотя именно Москва предложила Западу договориться, озвучив свои условия, обеспечивающие взаимную безопасность. Теперь же свой ответ должны предоставить НАТО и США. Его в Кремле ожидают на этой неделе. Пока же Запад продолжает нагнетать, перебрасывая дополнительные силы в восточную Европу, что, по словам генсека НАТО Йенса Столтенберга, не угрожает России и не мешает диалогу. Как, впрочем, и действия России, которая проводит свои учения, в том числе и на море. Речь идет об акваториях Средиземного, Северного и Охотского морей, а также Атлантическом и Тихом океане, подчеркнули в Минобороны России.

Александр Панюшкин, Петр Вершинин, "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram