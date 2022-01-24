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Британия не будет отправлять на Украину войска

20:39
  • понедельник
  • 24 января 2022

При этом Лондон продолжает грозить Москве санкциями

Официальный представитель британского премьера Бориса Джонсона озвучил позицию властей Соединенного Королевства по возможности отправки на Украину войск в случае "вторжения" со стороны России.
Кремль оценил угрозу провокаций со стороны Украины в Донбассе

"Планов по отправке в регион боевых подразделений британских войск нет, однако рассматриваются санкции, если Россия пойдет дальше", - цитирует спикера газета Telegraph.

В последнее время Запад все активнее обвиняет Москву в подготовке агрессии в отношении Украины. Как заявили на это в Кремле, происходящее является пустым нагнетанием напряженности, Россия не собирается ни на кого нападать.

Прежде СМИ сообщили, что в случае "вторжения" России на Украину США не намерены отвечать отправкой американских войск в зону конфликта.

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