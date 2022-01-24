Британия не будет отправлять на Украину войска

При этом Лондон продолжает грозить Москве санкциями

Официальный представитель британского премьера Бориса Джонсона озвучил позицию властей Соединенного Королевства по возможности отправки на Украину войск в случае "вторжения" со стороны России.

"Планов по отправке в регион боевых подразделений британских войск нет, однако рассматриваются санкции, если Россия пойдет дальше", - цитирует спикера газета Telegraph.

В последнее время Запад все активнее обвиняет Москву в подготовке агрессии в отношении Украины. Как заявили на это в Кремле, происходящее является пустым нагнетанием напряженности, Россия не собирается ни на кого нападать.

Прежде СМИ сообщили, что в случае "вторжения" России на Украину США не намерены отвечать отправкой американских войск в зону конфликта.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram