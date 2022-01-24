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В Москве усилят проверки соблюдения мер по борьбе с COVID-19

21:13
  • понедельник
  • 24 января 2022

Юридическим лицам грозят миллионные штрафы

Начальник Главного контрольного управления Москвы Евгений Данчиков сообщил, что в столице усилят проверки соблюдения противоэпидемических мер.
Собянин назвал условие введения дополнительных ограничений по COVID-19

По словам Данчикова, в условиях распространения омикрон-штамма особенно важно соблюдать все установленные Роспотребнадзором требования.

"Проверки соблюдения масочного режима, социальной дистанции и других санитарных мер во всех общественных местах с посещением граждан, в том числе в торговых центрах, ночных клубах и на концертных площадках в Москве не прекращались, но в связи со сложившейся ситуацией мы усилим контроль", - цитирует главу управления РИА "Новости".

Нарушителям грозят штрафы до 1 миллиона рублей и приостановка деятельности по решению суда.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин продлил до апреля требования по удаленной работе 30% сотрудников предприятий и самоизоляции для пожилых и хронически больных горожан.

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