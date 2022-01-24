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"Я потрясен": Шольц об инциденте в старшейшем университете Германии

21:36
  • понедельник
  • 24 января 2022

В лекционном зале произошла стрельба

Канцлер Германии Олаф Шольц прокомментировал инцидент в Гейдельбергском университете, где в лекционном зале молодой человек устроил стрельбу.
Двое погибли при стрельбе на кладбище в Испании

"Я бы хотел сообщить о том, что потрясен инцидентом, произошедшим в Гейдельберге. Там злоумышленник открыл в университете огонь по студентам и ранил нескольких человек", - отметил канцлер на пресс-конференции (цитата по ТАСС).

По словам Шольца, одна студентка от полученных ранений скончалась. Сам стрелявший покончил с собой.

Полиция не видит в случившемся политической или религиозной подоплеки. Мотивы злоумышленника устанавливаются.

Гейдельбергский университет был основан в 1386 году. В нем обучаются более 28 тысяч человек.

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