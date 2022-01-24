Военные в Буркина-Фасо объявили о взятии власти

Президент Рок Марк Кристиан Каборе отстранен

Как сообщил новостной портал leFaso, военные захватили в Буркина-Фасо власть, отстранив президента страны Рока Марка Кристиана Каборе.

В эфир на государственном телеканале вышла группа военных численностью в 14 человек. Они объявили, что власть в стране переходит к "Патриотическому движению за охрану и восстановление". Возглавил структуру подполковник Поль-Анри Сандаого Дамиба.

Также было объявлено о роспуске правительства и парламента, приостановке действия конституции, закрытии границ. Введен комендантский час с 21:00 до 05:00.

Военные заявили, что Каборе оказался неспособен объединить народ.

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