На Западе нарастает истерика

Пора начинать. Публика устала. И фантазия работает на пределе. Западным друзьям Украины срочно нужна война! Атмосферу нагнетают, как в фильме-катастрофе, сообщает "ТВ Центр".

Британия отзывает половину своих сотрудников из посольства в Киеве, США доставили на Украину уже две партии оружия и боеприпасов. Из свежих информационных вбросов. Китайцы звонят в Москву: дайте Олимпиаду провести, не воюйте пока.

"Была на днях просто феерическая, фейковая история Bloomberg относительно того, что якобы Си Цзиньпин попросил Путина не нападать на Украину во время Олимпийских игр", - рассказала Мария Захарова.

Удивились в России, удивились в Китае. Не прошел номер с этим фейком. А ведь пора воевать, дипломаты уезжают, боеприпасы готовы и только русские всю картину портят. Не хотят ни вторгаться на Украину, ни начинать боевые действия! Как с такими людьми разговаривать? Все готово к оккупации, а они сидят.

Что бы еще такое придумать? Придумал британский МИД. И какой план! Назвали имя человека, который станет главой оккупационного правительства Украины. Это бывший депутат Верховной рады Евгений Мураев. Не где-то в подворотне услышали, на сайте правительства Великобритании такую вот бомбу опубликовали. План Кремля установить на Украине пророссийское руководство разоблачен. За разоблачение британскому министру иностранных дел "спасибо". Той, что на танке вдоль российских границ катается.

Разговоры о неминуемом вторжении России, о просьбах Китая и оккупационном правительстве все больше напоминают реплики скорбных духом. Но шумная кампания, полная истерик, обвинений, тайных теорий идет по нарастающей. Нагнетают. Хотя в действительности всё не так, как на самом деле.

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