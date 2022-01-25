ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

"Риски провокаций": озвучен возможный сценарий развития ситуации на Украине

09:08
  • вторник
  • 25 января 2022

Киев не принуждают к реализации Минских соглашений, заявил Дмитрий Абзалов

Чего пытаются добиться западные политики, наращивая войска в Восточной Европе под крики о грядущем российском вторжении? Входит ли в их планы реальный вооружённый конфликт или это лишь попытка поднять ставки в дипломатической игре? Как устранить риск развития событий по худшему сценарию?

В программе "События. 25-й час" на вопросы ведущего Алексея Фролова ответил руководитель Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов.

"Если бы Байден был заинтересован в том, чтобы принудить Киев к реализации Минских соглашений, это можно было бы сделать в течение дня. А так как большое число вооружённых сил сконцентрировано в одних точках, очень высоки риски провокации. Тем более, что любая военная операция вызовет ответную реакцию", - рассказал он.

Полный комментарий эксперта смотрите в видео

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Новости по теме
Украинские военные
Украинские военные
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.