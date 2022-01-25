"Риски провокаций": озвучен возможный сценарий развития ситуации на Украине

Киев не принуждают к реализации Минских соглашений, заявил Дмитрий Абзалов

Чего пытаются добиться западные политики, наращивая войска в Восточной Европе под крики о грядущем российском вторжении? Входит ли в их планы реальный вооружённый конфликт или это лишь попытка поднять ставки в дипломатической игре? Как устранить риск развития событий по худшему сценарию?

В программе "События. 25-й час" на вопросы ведущего Алексея Фролова ответил руководитель Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов.

"Если бы Байден был заинтересован в том, чтобы принудить Киев к реализации Минских соглашений, это можно было бы сделать в течение дня. А так как большое число вооружённых сил сконцентрировано в одних точках, очень высоки риски провокации. Тем более, что любая военная операция вызовет ответную реакцию", - рассказал он.

Полный комментарий эксперта смотрите в видео

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram