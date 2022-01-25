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Мощный снегопад парализовал Грецию

08:59
  • вторник
  • 25 января 2022

На трассах организованы пункты обогрева

Власти Греции во вторник объявили вынужденный выходной. Мощный снегопад буквально парализовал страну. Не работают учебные заведения, торговые центры и госучреждения. Открыты только продуктовые магазины и аптеки, сообщает "ТВ Центр".

В шести регионах страны введен режим повышенной опасности. Остановлена работа общественного транспорта, в том числе железнодорожного, закрыты аэропорты.

В Афинах шквалистый ветер повалил десятки деревьев. Из-за обрывов ЛЭП несколько районов остались без электричества и интернета. Сотни водителей оказались в снежном плену на дорогах. На помощь спасателям и полицейским направлены военные. На трассах - серьезные пробки, организованы пункты обогрева, волонтеры доставляют продукты пожилым и одиноким людям.

Огромные сугробы и в Турции. Тысячи пассажиров, среди которых много российских туристов, оказались заблокированы в аэропорту Стамбула. Из-за мощного снегопада все рейсы отменены. Взлетные полосы не успевают расчищать, пассажиров одного из лайнеров даже пришлось эвакуировать - самолет увяз в сугробе.

В соцсетях разместили видео, снятое в момент обрушения крыши грузового терминала. Как сообщается, никто не пострадал. В курортных Анталье, Бодруме и Мармарисе тоже сугробы. По прогнозам синоптиков, циклон покинет регион только к концу недели.

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