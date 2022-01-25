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Вашингтон отказался идти на уступки Москве по гарантиям безопасности

08:24
  • вторник
  • 25 января 2022

В США ожидают "взаимных шагов"

Уступок России в вопросах безопасности не будет. Прогресс в переговорах Вашингтона и Москвы возможен лишь при условии взаимных шагов, заявил официальный представитель госдепартамента США Нед Прайс.

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"Ключевой момент здесь заключается в том, что любые шаги, которые мы предпримем, не будут являться уступками — они должны будут предприниматься на взаимной основе", — заявил Прайс.

Представитель госдепартамента подтвердил, что США планируют дать письменный ответ на российские предложения по гарантиям безопасности на этой неделе. Прайс подчеркнул, что Вашингтон прежде, чем предпринять какой-либо шаг, будет тщательно консультироваться со своими союзниками и партнерами. И России, в целях обеспечения безопасности, также "придется что-то делать", приводит слова представителя госдепа РИА Новости.

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