Роскомнадзор решил блокировать звонки с подменных номеров

Этим методом активно пользуются мошенники

ФГУП "Главный радиочастотный центр", подведомственный Роскомнадзору, разместил данные о тендере на исследование технологии, позволяющей блокировать подмену номеров на сетях операторов связи. Этим приемом активно пользуются телефонные мошенники.

Работы проводятся под шифром "Идентификация". Контракт стоимостью 8,2 млн рублей заключили 29 декабря 2021 года. Техническая документация и данные о победителе не раскрываются, так как конкурс проводился в закрытом режиме.

В Главном радиочастотном центре рассказали, что заказанное исследование поможет уточнить принципы взаимодействия операторов связи. При совершении вызова они должны обмениваться действительным абонентским номером, исключив возможность его подмены и обеспечив соответствие договору об оказании услуг связи вызывающего абонента.

В 2021 году мошенники с использованием подменных телефонных номеров похитили у россиян около 45 млрд рублей. Для борьбы с этим явлением Общероссийский народный фронт выступил с инициативой введения уголовной ответственности за организацию сервисов по подмене телефонных номеров, а также непосредственно процесс подмены.

Позднее в 2021 году президент России Владимир Путин подписал закон, вводящий штрафы до миллиона рублей для операторов связи за невыполнение обязанности по блокировке подменных номеров, пишет "Коммерсантъ".

Тем временем сервис по противодействию финансовому мошенничеству появился на сайте госуслуг. В нем можно найти информацию по финансовой безопасности в онлайн-среде, как противостоять телефонным и кибермошенникам, а также описывает механизм действия в интернете финансовых пирамид и других мошеннических схем на рынке.

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